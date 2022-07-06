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Как украинцам получить пенсию за границей: инструкция
Украинцы, которые выехали из страны, смогут также получать пенсию за рубежом. Выплата пенсий украинцам осуществляется независимо от места их регистрации и нахождения в течение военного положения, а также в течение месяца после его отмены без дополнительных обращений человека и предоставления подтверждающих документов, информирует сайт Верховной Рады Украины.
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Для тех, кто для получения пенсий пользовался услугами "Укрпочты", надо изменить способ получения пенсии и открыть счет в банке.
Помимо открытия банковского счета, пенсионер должен оставить заявку об изменении способа получения пенсии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.
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Для этого нужно:
- зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- в разделе "Пенсионерам" перейти в подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело", где необходимо выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии";
- заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии следующих документов: паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами из банковского учреждения – при переходе на банк.
- Анкету-заявление надо подписать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправить в Пенсионный фонд. Результаты изменения способа выплаты будут отражены в личном кабинете сайта электронных услуг Пенсионного фонда Украины во вкладке "Мои сообщения".
Дополнительные вопросы можно задать, позвонив на горячую линию Пенсионного фонда Украины: 0(800)503753.
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