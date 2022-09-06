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Цены на овощи в Украине изменились: цифры
В Украине стартовал сезон уборки капусты и цены на нее снизились на 43% за неделю. Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes.
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Так, капуста подешевела с 14 до 8 грн/кг. При этом стоимость огурцов за это время снизилась с 20 до 10 грн/кг.
Кроме того, подешевели помидоры:
- с 18-23 до 13-18 грн/кг подешевели красные грунтовые томаты,
- с 25 до 16 грн/кг – томаты сливки,
- красные тепличные томаты продаются по 20-25 грн/кг,
- розовые – по 23 грн/кг,
- черные – по 45 грн/кг.
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Цена на картофель снизилась с 6,5 до 6 грн/кг.
Стоимость других овощей борщового набора практически не изменилась:
- морковь стоит 12-18 грн/кг,
- свекла – 5-9 грн/кг,
- лук – 24 грн/кг.
Сахарную кукурузу продают по 10-13 грн за штуку.
Цены на фрукты и ягоды:
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- Яблоки можно купить за 13 грн/кг,
- груши – за 40 грн/кг,
- сливы – за 13-18 грн/кг,
- виноград – за 65 грн/кг,
- арбуз – за 24 грн/кг.
Сладкие перцы подорожали с 45 до 55 грн/кг, а баклажаны – с 37-38 до 45 грн/кг.
Ранее мы писали, что в Украине подорожали баклажаны с 30-35 грн/кг до 37-38 грн/кг. Вместе с тем цены на лук снизились с 26-30 грн/кг до 25 грн/кг.