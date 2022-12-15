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Финансовое положение украинцев ухудшилось
Более 60% населения Украины заявили об ухудшении материального положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Так, хуже всего опрошенные оценили ситуацию:
- с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилась для 94%),
- возможность найти работу (ухудшилась для 72%),
- качество образования (ухудшилась для 55%).
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Ситуация с экономикой в стране:
- 80% отметили ухудшение,
- 10% - отсутствие изменений,
- лишь 6% - улучшение.
Материальное положение семьи:
- ухудшение отметили более 60%,
- треть заявили про отсутствие изменений,
- улучшение коснулось только 4%.
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В то же время социологи отмечают, что несмотря на то, что оценка собственного материального положения и материального положения страны претерпели за год негативные изменения, однако эти показатели не хуже уровня 2018 года.
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