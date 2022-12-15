Финансовое положение украинцев ухудшилось

Граждане заявляют о существенном росте цен на товары и лекарства

Более 60% населения Украины заявили об ухудшении материального положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Так, хуже всего опрошенные оценили ситуацию:

с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилась для 94%),

возможность найти работу (ухудшилась для 72%),

качество образования (ухудшилась для 55%).

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Ситуация с экономикой в стране:

80% отметили ухудшение,

10% - отсутствие изменений,

лишь 6% - улучшение.

Материальное положение семьи:

ухудшение отметили более 60%,

треть заявили про отсутствие изменений,

улучшение коснулось только 4%.

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В то же время социологи отмечают, что несмотря на то, что оценка собственного материального положения и материального положения страны претерпели за год негативные изменения, однако эти показатели не хуже уровня 2018 года.

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