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Финансовое положение украинцев ухудшилось

Граждане заявляют о существенном росте цен на товары и лекарства
 |  Автор: Ольга Опенько
Финансовое положение украинцев ухудшилось
Иллюстративное фото / EPA

Более 60% населения Украины заявили об ухудшении материального положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Так, хуже всего опрошенные оценили ситуацию:

  • с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилась для 94%),
  • возможность найти работу (ухудшилась для 72%),
  • качество образования (ухудшилась для 55%).

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Ситуация с экономикой в стране:

  • 80% отметили ухудшение,
  • 10% - отсутствие изменений,
  • лишь 6% - улучшение.

Материальное положение семьи:

  • ухудшение отметили более 60%,
  • треть заявили  про отсутствие изменений,
  • улучшение коснулось только 4%.

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В то же время социологи отмечают, что несмотря на то, что оценка собственного материального положения и материального положения страны претерпели за год негативные изменения, однако эти показатели не хуже уровня 2018 года.

Ранее мы писали, хватает ли денег в Украине на пенсии и соцвыплаты.

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