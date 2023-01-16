Индекс борща в Украине: на сколько подорожало блюдо

Больше всего подорожало мясо - на 63,67%

В Украине за 11 месяцев войны стоимость борща выросла на 21,22%. Об этом свидетельствует "индекс борща" от экспертов независимого экспертно-аналитического центра BRDO.

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"99,2 грн - столько 13 января 2023 года стоила порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года - 81,84 грн - цена выросла на 21,22%", - подсчитали аналитики.

Отмечается, что больше всего подорожало мясо - на 63,67%.

Также выросли цены на:

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сметану (на 31,91%),

морковь (26,48%).

Зато уменьшилась цена других овощей:

картофеля (32,08%),

капусты (45,89%),

свеклы (48,02%).

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