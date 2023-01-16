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Индекс борща в Украине: на сколько подорожало блюдо
Больше всего подорожало мясо - на 63,67%
В Украине за 11 месяцев войны стоимость борща выросла на 21,22%. Об этом свидетельствует "индекс борща" от экспертов независимого экспертно-аналитического центра BRDO.
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"99,2 грн - столько 13 января 2023 года стоила порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года - 81,84 грн - цена выросла на 21,22%", - подсчитали аналитики.
Отмечается, что больше всего подорожало мясо - на 63,67%.
Также выросли цены на:
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- сметану (на 31,91%),
- морковь (26,48%).
Зато уменьшилась цена других овощей:
- картофеля (32,08%),
- капусты (45,89%),
- свеклы (48,02%).
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