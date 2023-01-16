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Цены на сахар в Украине могут вырасти: причина

На сегодняшний день оптовая стоимость сахара находится в пределах рентабельности
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на сахар в Украине могут вырасти: причина
Иллюстративное фото / depositphotos

Украинские производители сахара намерены существенно повысить стоимость продукта. Об этом информирует НПЦ "Сахарно-свекольного производства".

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Причиной называют убыточность отрасли.

Отмечается, что на сегодняшний день оптовая стоимость сахара находится в пределах рентабельности. В этом сезоне отрасль спасли:

  • предварительные закупки семян и некоторой части удобрений.

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Кроме того, сообщается, что Украина может экспортировать сахар, не создавая недостатка внутри страны. Так, объем потребления украинцами за год составляет около 1,2 млн тонн сахара. В сезоне 2022/2023 ожидается производство в 1,25 млн тонн.

Ранее мы писали, что Украина открыла рынки Канады и Турции для экспорта отечественной агропродукции.

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