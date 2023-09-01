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В Украине растут цены на томаты

Цены варьируются от 15 до 25 грн/кг
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине растут цены на томаты
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине дорожают тепличные томаты после падения отпускных цен на прошлой неделе. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Цены варьируются от 15 до 25 грн/кг, что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. 

Причины подорожания:

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  • в конце августа - начале сентября спрос на тепличный томат начинает расти, в то время как выборки в теплицах сокращаются в виду сезонного фактора,
  • из-за сильной жары многие украинские производители потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов.

Однако, несмотря на столь стремительное удорожание, тепличные томаты в Украине сейчас стоят в среднем на 20% дешевле, чем в конце августа прошлого года.

Ранее мы писали, что цены на овощи в Украине изменились.

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