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Какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии в Украине: ответ
Какие документы нужны на ВВК
Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) военнослужащим при себе нужно иметь документы. В Министерстве здравоохранения озвучили список.
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Так, для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:
- направление на медицинский осмотр ВВК;
- медицинская книжка;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (не обязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (не обязательный документ в военное время);
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- оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;
- заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается при получении ранения при участии в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);
- удостоверение УБД (при наличии);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий. Выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч.
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