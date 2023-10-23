Какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии в Украине: ответ

Какие документы нужны на ВВК

Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) военнослужащим при себе нужно иметь документы. В Министерстве здравоохранения озвучили список.

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Так, для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:

направление на медицинский осмотр ВВК;

медицинская книжка;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (не обязательный документ в военное время);

служебная характеристика (не обязательный документ в военное время);

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оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;

заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается при получении ранения при участии в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий. Выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч.

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