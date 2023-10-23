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Какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии в Украине: ответ

Какие документы нужны на ВВК
 |  Автор: Ольга Опенько
Какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии в Украине: ответ
Иллюстративное фото / depositphotos

Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) военнослужащим при себе нужно иметь  документы. В Министерстве здравоохранения озвучили список.

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Так, для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:

  • направление на медицинский осмотр ВВК;
  • медицинская книжка;
  • удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  • медицинская характеристика (не обязательный документ в военное время);
  • служебная характеристика (не обязательный документ в военное время);

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  • оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;
  • заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается при получении ранения при участии в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);
  • удостоверение УБД (при наличии);
  • выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий. Выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч.

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