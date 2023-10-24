Продуктовая корзина украинца: как изменились цены

За последние два года стоимость продуктов выросла в 1,3 раза

Цены на продуктовую корзину в Украине за пять лет выросли в 1,5 раза. За последние два года стоимость продуктов выросла в 1,3 раза, пишет Экономическая правда.

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Для оценки средней стоимости продуктовой корзины берется минимальный набор из базовых товаров:

молоко,

хлеб,

яйца,

рис,

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гречка,

куриное филе,

картофель,

яблоки.

Собрать минимальную продуктовую корзину можно за 430 грн.

Килограмм куриного филе в среднем стоит в супермаркетах почти 149 грн (около 35% от общей стоимости).

Также большая часть расходов уходит на рис и яйца. На них суммарно приходится почти 30% стоимости всей корзины.

Самые низкие цены на картофель и яблоки – суммарно 5,5% от стоимости продуктового набора.

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По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в сентябре составила 0,5% по сравнению с августом и 7,1% по сравнению с сентябрем 2022 года.

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