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Продуктовая корзина украинца: как изменились цены
За последние два года стоимость продуктов выросла в 1,3 раза
Цены на продуктовую корзину в Украине за пять лет выросли в 1,5 раза. За последние два года стоимость продуктов выросла в 1,3 раза, пишет Экономическая правда.
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Для оценки средней стоимости продуктовой корзины берется минимальный набор из базовых товаров:
- молоко,
- хлеб,
- яйца,
- рис,
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- гречка,
- куриное филе,
- картофель,
- яблоки.
Собрать минимальную продуктовую корзину можно за 430 грн.
- Килограмм куриного филе в среднем стоит в супермаркетах почти 149 грн (около 35% от общей стоимости).
- Также большая часть расходов уходит на рис и яйца. На них суммарно приходится почти 30% стоимости всей корзины.
- Самые низкие цены на картофель и яблоки – суммарно 5,5% от стоимости продуктового набора.
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По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в сентябре составила 0,5% по сравнению с августом и 7,1% по сравнению с сентябрем 2022 года.
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