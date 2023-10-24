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Продуктовая корзина украинца: как изменились цены

За последние два года стоимость продуктов выросла в 1,3 раза
 |  Автор: Ольга Опенько
Продуктовая корзина украинца: как изменились цены
Иллюстративное фото / depositphotos

Цены на продуктовую корзину в Украине за пять лет выросли в 1,5 раза. За последние два года стоимость продуктов выросла в 1,3 раза, пишет Экономическая правда.

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Для оценки средней стоимости продуктовой корзины берется минимальный набор из базовых товаров:

  • молоко,
  • хлеб,
  • яйца,
  • рис,

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  • гречка,
  • куриное филе,
  • картофель,
  • яблоки.

Собрать минимальную продуктовую корзину  можно за 430 грн.

  • Килограмм куриного филе в среднем стоит в супермаркетах почти 149 грн (около 35% от общей стоимости).
  • Также большая часть расходов уходит на рис и яйца. На них суммарно приходится почти 30% стоимости всей корзины.
  • Самые низкие цены на картофель и яблоки – суммарно 5,5% от стоимости продуктового набора.

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По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в сентябре составила 0,5% по сравнению с августом и 7,1% по сравнению с сентябрем 2022 года.

Ранее мы писали о том, сколько украинцев живут за чертой бедности.

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