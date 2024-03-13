Денежная выплата вместо "пакета малыша": сколько можно получить

Получить "пакет малыша" родители могут непосредственно в учреждении здравоохранения

С начала года в Украине больше 34 тыс. семей получили денежную компенсацию "пакета малыша", а еще около 16 тыс. семей получили государственную помощь в натуральной форме. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Получить "пакет малыша" родители могут непосредственно в учреждении здравоохранения. Если же в больнице нет такой помощи или ребенок был рожден вне роддома или за рубежом, то "пакет малыша" можно получить в органах соцзащиты, подав специальное заявление. С момента рождения ребенка до момента получения помощи должно пройти не больше 30 календарных дней.

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Если в этот срок "пакет малыша" не был получен, то родитель имеет право обратиться в местные органы соцзащиты для выплаты денежной компенсации в соответствии с Порядком и условиями реализации пилотного проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в 2020-2021 годах, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 29.07.2020 № 744 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

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