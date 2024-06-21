Кабмин упростил процедуру доставки и выплаты пенсий

При наличии технических возможностей выплата и доставка может производиться по сведениям без документов

Кабинет министров внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через "Укрпочту". Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Изменениями предусмотрено, что при наличии технических возможностей выплата и доставка может производиться по сведениям, сформированным на основании электронных выплатных списков, без документов к ним в бумажной форме.

Постановлением установлены требования к электронным формам/наборам данных выплатных и отчетных документов.

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Ранее мы писали, что Кабмин расширяет программы поддержки бизнеса и призывает местные власти приобщаться к их софинансированию - в 2024 году малые и средние предприятия смогут получить от государства 15 тысяч грантов на развитие.