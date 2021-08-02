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Курс валют на 3.08.2021: Доллар дорожает
Национальная валюта теряет свои позиции
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 августа 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 3.08.2021: Евро подорожал на 1 копейку
- 100 долларов США - 2684 грн (26,84 за доллар, +3 коп.)
- 100 евро - 3190 грн (31,90 за евро, +1 коп.)
- 100 российских рублей - 36,8 грн (3,68 за 10 рублей, +1 коп.)
- 100 польских злотых - 700 грн (7,00 за злотый, +3 коп.)
Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины намерен обуздать инфляцию в Украине. Так, проинфляционное влияние в стране будет иметь живой внутренний спрос. Предприятия улучшают свои финансовые результаты, а реальные доходы граждан увеличиваются. Как следствие, деловые и потребительские настроения продолжат улучшаться, что тоже будет влиять на цены.
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