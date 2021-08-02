Курс валют на 3.08.2021: Доллар дорожает

Национальная валюта теряет свои позиции

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 августа 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 3.08.2021: Евро подорожал на 1 копейку

100 долларов США - 2684 грн (26,84 за доллар, +3 коп.)

100 евро - 3190 грн (31,90 за евро, +1 коп.)

100 российских рублей - 36,8 грн (3,68 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых - 700 грн (7,00 за злотый, +3 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины намерен обуздать инфляцию в Украине. Так, проинфляционное влияние в стране будет иметь живой внутренний спрос. Предприятия улучшают свои финансовые результаты, а реальные доходы граждан увеличиваются. Как следствие, деловые и потребительские настроения продолжат улучшаться, что тоже будет влиять на цены.