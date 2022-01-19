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Станет ли "Дия" платной: ответ Минцифры
Информация, распространяемая в интернет-изданиях относительно платного входа в "Дию", не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
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В частности, с 1 февраля тарифы за BankID устанавливаются только для участников системы BankID НБУ - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги.
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Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что информация о платном входе в "Дию" неправдива.
"Это точно фейк, потому что это ("Дия", - ред.) государственный продукт, созданный за средства всех зрителей, которые нас сегодня смотрят и он должен и будет бесплатным", - сказал он.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам Системы BankID. В частности, вводится плата за подключение и пользование системой.