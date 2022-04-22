НБУ ограничил доступ к финансовой информации

Данные меры предприняты с целью усиления безопасности

Национальный банк Украины ограничил доступ открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Это сделано во избежание незаконного использования информации агрессором и с целью усиления безопасности.

Таким образом, ограничен открытый доступ пользователей к данным:

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Государственного реестра финансовых учреждений;

Реестра коллекторских компаний;

Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров;

Перечня небанковских финансовых групп и т.

Кроме того, прекращен доступ к комплексной информационной системе Национального банка Украины.

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