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НБУ ограничил доступ к финансовой информации
Данные меры предприняты с целью усиления безопасности
Национальный банк Украины ограничил доступ открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Это сделано во избежание незаконного использования информации агрессором и с целью усиления безопасности.
Таким образом, ограничен открытый доступ пользователей к данным:
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- Государственного реестра финансовых учреждений;
- Реестра коллекторских компаний;
- Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров;
- Перечня небанковских финансовых групп и т.
Кроме того, прекращен доступ к комплексной информационной системе Национального банка Украины.
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