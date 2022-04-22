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Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира - прогноз МВФ
Россия потеряет шестое место среди экономик мира в 2024 году. Об этом идет речь в материалах Международного валютного фонда.
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Уточняется, что Россию опередит по паритету покупательной способности Индонезия. Так, в 2024 году доля российского ВВП снизится до 2,52%, а доля Индонезии достигнет 2,61%.
Горизонт апрельского прогноза МВФ – 2027 год, к этому сроку доля России в мировой экономике по ППС может снизиться до 2,34%.
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Ранее еще в 2019 году МВФ прогнозировал, что Индонезия обгонит Россию по доле в ВВП по ППС. Однако прогноз не сбылся.
Также МВФ отмечает, что ВВП России сократится на 8,5% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.
Ранее мы писали, что США думают о передаче более $300 млрд замороженных активов Центрального Банка России на помощь в восстановлении Украины.