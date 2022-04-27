Украина откажется от лекарств из РФ и Беларуси

Госрегистрация в Украине лекарственных средств заявителя может быть временно отменена

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, ограничивающий обращение лекарственных средств, произведенных на территории Российской Федерации или Республики Беларусь. Таким образом, законопроект №7313 от 25 апреля 2022 года авторства группы парламентариев "Слуга народа", в том числе главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, зарегистрирован в Раде.

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В частности, госрегистрация в Украине лекарственных средств (всех или избирательно определенных Минздравом) заявителя может быть временно отменена (прекращено действие регистрационного удостоверения), если будет установлено, что этот заявитель или его представитель прямо или косвенно связан с субъектами хозяйствования, которые прямо или косвенно вовлеченные в производство лекарств на территории государства-агрессора (РФ и Беларуси).

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Также регистрация препарата может быть отменена в случае если после 23 февраля 2022 года заявитель участвовал в хотя бы одном из этапов производства любого лекарственного средства или активных фармацевтических ингредиентов предприятием, расположенным на территории государства-агрессора.

Ранее мы писали, что Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.