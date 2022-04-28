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Помощь бизнесу в Украине: кто сможет получить $1000
Бизнесу в Украине предоставили возможность получить финансовую помощь в размере 1000 долларов. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации.
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Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", АО "Укрпочта" и ОО TECHBUREAU запускают инициативу Made in UA Support Project.
В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.
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Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и "Дия".
Участие в проекте могут принять малые украинские крафтовые производители.
Условия участия:
- компании должны быть в Украине,
- должны продолжать свою деятельность.
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Кто может принять участие в проекте:
- Крафтовые производители физических товаров – декор для дома, одежда, мебель, игрушки и т.д;
- Украинские юридические лица: ФЛП 2, 3 группы или ООО;
- Предприятия, производство которых находится и останется в Украине.
Подача заявок - с 27 апреля по 10 мая.
В течение 2 недель, до 24 мая, инициаторы проекта внутренним голосованием изберут 100 компаний, которые получат помощь. 24 мая победителей объявят на официальном сайте проекта.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия утвердила отмену пошлин и квот на украинский экспорт на год.