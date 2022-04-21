В столице Украины работает более 2 000 продовольственных магазинов

В Киеве активно возобновляет работу бизнес. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В частности, в столице работают:

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более 2 000 продовольственных магазинов,

40 рынков,

более 520 кафе,

61 пекарня,

около 400 парикмахерских и барбершопов.

135 студий маникюра,

более 580 СТО,

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110 ремонтных мастерских одежды, обуви,

32 веломастерские,

100 магазинов по продаже одежды и обуви,

110 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков,

14 химчисток,

85 автомагазинов,

40 моек.

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Работают также 175 объектов "Киевхлеб", в том числе 11 на территории Киевской области в Броварах и Фастове. Кроме того, в течение недели в столице проводятся около 10 мини-ярмарок.

Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.