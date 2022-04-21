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- ВНО в Украине 2022
В Киеве активно возобновляет работу бизнес
В столице Украины работает более 2 000 продовольственных магазинов
В Киеве активно возобновляет работу бизнес. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
В частности, в столице работают:
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- более 2 000 продовольственных магазинов,
- 40 рынков,
- более 520 кафе,
- 61 пекарня,
- около 400 парикмахерских и барбершопов.
- 135 студий маникюра,
- более 580 СТО,
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- 110 ремонтных мастерских одежды, обуви,
- 32 веломастерские,
- 100 магазинов по продаже одежды и обуви,
- 110 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков,
- 14 химчисток,
- 85 автомагазинов,
- 40 моек.
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Работают также 175 объектов "Киевхлеб", в том числе 11 на территории Киевской области в Броварах и Фастове. Кроме того, в течение недели в столице проводятся около 10 мини-ярмарок.
Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.
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