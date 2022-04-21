Почта

В Киеве активно возобновляет работу бизнес

В столице Украины работает более 2 000 продовольственных магазинов
 |  Автор: Ольга Опенько
В Киеве активно возобновляет работу бизнес
Иллюстративное фото / depositphotos

В Киеве активно возобновляет работу бизнес. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В частности, в столице работают:

Читайте также: Война в Украине: как найти беженцам в Швеции бесплатное жилье

  • более 2 000 продовольственных магазинов,
  • 40 рынков,
  • более 520 кафе,
  • 61 пекарня,
  • около 400 парикмахерских и барбершопов.
  • 135 студий маникюра,
  • более 580 СТО,

Читайте также: Война в Украине: Всемирный банк предупредил о "человеческой катастрофе"

  • 110 ремонтных мастерских одежды, обуви,
  • 32 веломастерские,
  • 100 магазинов по продаже одежды и обуви,
  • 110 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков,
  • 14 химчисток,
  • 85 автомагазинов,
  • 40 моек.

Читайте также: В Киеве снесут 10 разрушенных во время войны домов

Работают также 175 объектов "Киевхлеб", в том числе 11 на территории Киевской области в Броварах и Фастове. Кроме того, в течение недели в столице проводятся около 10 мини-ярмарок.

Ранее мы писали, что  экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK