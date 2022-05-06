На портале "Дія" появилась новая услуга для ФЛП: детали

Предприниматели могут сменить имя владельца и место нахождения онлайн

На портале "Дія" появилась новая услуга для ФЛП. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

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Отмечается, что предприниматели могут сменить имя владельца и место нахождения онлайн.

"Не нужно идти в городской совет, ЦПАУ или нотариус, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - написал министр.

Услуга на портале "Дія" выглядит следующим образом:

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несколько минут для заполнения заявления;

сутки на рассмотрение;

оплата 190 гривен вместо 250 гривен.

Ранее мы писали, что в приложении "Дія" стала доступна услуга подачи заявок на получение работодателями компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.