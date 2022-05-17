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В России дефицит сырья для производства консервных банок
В РФ Росрыболовство зафиксировало дефицит белой жести для производства консервных банок. Об этом пишут российские СМИ.
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Отмечается, что импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за санкций. На данный момент, сырье ввозят преимущественно из Китая.
До начала войны в Украине российские заводы закупали материал для производства банок и готовую тару:
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- в Европе,
- Японии,
- Китае,
- внутри РФ.
Таким образом, производители вынуждены:
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- перенастроить логистические цепочки,
- найти альтернативные каналы поставки,
- найти новых партнеров.
Стоит отметить, что консервы прибавили в стоимости около 28%.
Ранее мы писали, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами.