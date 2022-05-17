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В России дефицит сырья для производства консервных банок

Импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за санкций
 |  Автор: Ольга Опенько
В России дефицит сырья для производства консервных банок
Иллюстративное фото / depositphotos

В РФ Росрыболовство зафиксировало дефицит белой жести для производства консервных банок. Об этом пишут российские СМИ.

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Отмечается, что импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за санкций. На данный момент, сырье ввозят преимущественно из Китая.

До начала войны в Украине российские заводы закупали материал для производства банок и готовую тару:

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  • в Европе,
  • Японии,
  • Китае,
  • внутри РФ.

Таким образом, производители вынуждены:

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  • перенастроить логистические цепочки,
  • найти альтернативные каналы поставки,
  • найти новых партнеров.

Стоит отметить, что консервы прибавили в стоимости около 28%.

Ранее мы писали, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами.

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