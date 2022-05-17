В России дефицит сырья для производства консервных банок

Импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за санкций

В РФ Росрыболовство зафиксировало дефицит белой жести для производства консервных банок. Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также: Работодатели во время войны могут объявить простой: детали

Отмечается, что импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за санкций. На данный момент, сырье ввозят преимущественно из Китая.

До начала войны в Украине российские заводы закупали материал для производства банок и готовую тару:

Читайте также: НБУ выпустит памятные монеты, посвященные войне с РФ

в Европе,

Японии,

Китае,

внутри РФ.

Таким образом, производители вынуждены:

Читайте также: Тарифы на коммуналку в Украине заморозили до конца войны

перенастроить логистические цепочки,

найти альтернативные каналы поставки,

найти новых партнеров.

Стоит отметить, что консервы прибавили в стоимости около 28%.

Ранее мы писали, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами.