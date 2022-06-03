Курс валют на 6.06.2022: Евро растет

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 6 июня 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 6.06.2022: Евро подорожал на 10 копеек

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3138 грн. (31,38 за евро, +10 коп.)

100 российских рублей – 46,8 грн. (4,68 за 10 рублей, -3 коп.)

100 польских злотых – 683 грн. (6,83 за злотый, +1 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны.