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Курс валют на 6.06.2022: Евро растет
Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 6 июня 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 6.06.2022: Евро подорожал на 10 копеек
- 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3138 грн. (31,38 за евро, +10 коп.)
- 100 российских рублей – 46,8 грн. (4,68 за 10 рублей, -3 коп.)
- 100 польских злотых – 683 грн. (6,83 за злотый, +1 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны.
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