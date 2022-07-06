Курс валют на 6.07.2022: Евро покатился вниз

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 6 июля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 6.07.2022: Евро подешевел на 47 копеек

100 долларов США – 2925 грн (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3011 грн (30,11 за евро, -47 коп.)

100 российских рублей – 47,9 грн (4,79 за 10 рублей, -44 коп.)

100 польских злотых – 635 грн (6,35 за злотый, -14 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 6 июля 2022 года

На межбанковском рынке на 6.07.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95

евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39

рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460

Курс валют на черном рынке 6 июля 2022 года

На черном рынке на 6.07.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 35,20/35,35

евро (покупка / продажа) - 36,10/36,35

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что объем финансовой помощи для послевоенного восстановления Украины, которую предоставит Европейский союз, может превысить 500 миллиардов евро.