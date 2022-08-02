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Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond уйдут из РФ

Компания полностью прекратит их продажу и дистрибуцию
 |  Автор: Ольга Опенько
Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond уйдут из РФ
Иллюстративное фото/facebook.com/liptonukraine

Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, уходит с российского рынка. Об этом информирует пресс-служба компании.

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Отмечается, что чаи перестанут производиться в России к концу 2022 года, а сама компания после этого полностью прекратит их продажу и дистрибуцию.

"Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение принято в связи с тем, что ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес в России.

Ранее мы писали, что в "ПриватБанке" предупредили украинцев о новых схемах мошенничества. Злоумышленники предлагают получить "помощь" от  международных организаций.

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