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Резервы Нацбанка увеличились

Увеличение резервов произошло благодаря поступлению значительного объема международной помощи
 |  Автор: Ольга Опенько
Резервы Нацбанка увеличились
Иллюстративное фото / depositphotos

Международные резервы Украины в сентябре составили $25,43 млрд, увеличившись в августе на 13,6%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Отмечается, что увеличение резервов произошло благодаря поступлению значительного объема международной помощи на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций НБУ по продаже валюты.

Так, за август валютные поступления на счета украинского правительства в Нацбанк составили $4,78 млрд.

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При этом общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $171,9 млн:

  • $165,4 млн направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами;
  • $6,5 млн – на обслуживание ОВГЗ;
  • $221,1 млн -  Украина уплатила Международному валютному фонду.

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Также Нацбанк продал на валютном рынке $1,64 млрд и выкупил в резервы – $311,7 млн. Так, сальдо интервенций НБУ по итогам месяца было отрицательным и составило $1,32 млрд.

Продажа валюты центральным банком уменьшилась благодаря корректировке официального курса гривны по отношению к доллару США 21 июля 2022 года (до уровня 36,57 грн за 1 доллар США).

Ранее мы писали, что заемщик в Украине имеет право отказаться от кредита.

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