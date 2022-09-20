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МВД анонсировало запуск единого реестра оружия

Алгоритм по регистрации оружия схож с процессом регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения
 |  Автор: Ольга Опенько
МВД анонсировало запуск единого реестра оружия
Иллюстративное фото / depositphotos

Единый реестр оружия в Украине может полноценно работать в конце октября. Реестр будет систематизировать все процессы использования огнестрельного оружия, чтобы предотвратить его незаконное обращение. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

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В частности:

  • будет усовершенствована разрешительно-регистрационная деятельность,
  • автоматизированы процессы формирования, выдачи и учета разрешительных документов на оружие,
  • созданы соответствующие электронные сервисы для граждан и субъектов хозяйствования.

В частности, функционал реестра предусматривает:

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  • создание электронного кабинета владельца оружия, через который лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, проводить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры.

Реестр работает в тестовом режиме. После его ввода в промышленную эксплуатацию разработчики получат соответствующий сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа – так называемый аттестат соответствия КСЗИ, выдаваемый Госспецсвязи.

Алгоритм по регистрации оружия схож с процессом регистрации транспортного средства и получения водительского удостоверения.

Ранее мы писали, что Министерство финансов Польши заявило, что "доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней.

 

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