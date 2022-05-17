Оружие для Украины: в ЕС согласовали 500 миллионов евро помощи

Общая сумма на вооружение для Украины достигла 2 млрд евро

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

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"Мы согласились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для поставки вооружения", - сказал Боррель.

Общая сумма на вооружение для Украины достигла 2 млрд евро.

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Стоит отметить, что на вопрос, какое тяжелое вооружение будет профинансировано следующими 500 млн евро, Боррель ответил, что "не назвал бы это тяжелым вооружением".

"Это обычное оружие для использования в войне на истощение: артиллерия и бронированные танки. Обычное оружие, которое вы используете в таких войнах", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

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