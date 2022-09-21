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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 21.09.2022: Евро дорожает
Официальный курс гривны по отношению к доллару установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 21 сентября 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 21.09.2022: Евро подорожал на 2 копейки
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3652 грн. (36,52 за евро, +2 коп.)
- 100 российских рублей – 60,7 грн. (6,07 за 10 рублей, 0 коп.)
- 100 польских злотых – 774 грн. (7,74 за злотый, -1 коп.)
Курс валют на межбанке 21 сентября 2022 года
На межбанковском рынке на 21.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 36.50/36.86
Курс валют на черном рынке 21 сентября 2022 года
На черном рынке на 21.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 42.40/42.70
- евро (покупка / продажа) - 41.35/41.70
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что НБУ обеспечил кассы банков наличными долларами и евро.
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