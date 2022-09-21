Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Курс валют на 21.09.2022: Евро дорожает

Официальный курс гривны по отношению к доллару установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 21.09.2022: Евро дорожает
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 21 сентября 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 21.09.2022: Евро подорожал на 2 копейки

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
  • 100 евро – 3652 грн. (36,52 за евро, +2 коп.) 
  • 100 российских рублей – 60,7 грн. (6,07 за 10 рублей, 0 коп.) 
  • 100 польских злотых – 774 грн. (7,74 за злотый, -1 коп.) 

Курс валют на межбанке 21 сентября 2022 года  

На межбанковском рынке на 21.09.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 36.50/36.86

Курс валют на черном рынке 21 сентября 2022 года 

На черном рынке на 21.09.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 42.40/42.70
  • евро (покупка / продажа) - 41.35/41.70

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что НБУ обеспечил кассы банков наличными долларами и евро.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
21.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 41.05 40.92 0.00
Продажа 42.15 42.18 0.00
Все курсы наличных валют...
21.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 36.52 0.61
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK