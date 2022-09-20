НБУ обеспечил кассы банков наличными долларами и евро

Интервенции помогают банкам удовлетворить спрос их клиентов на наличную валюту

Национальный банк Украины в третий раз провел операцию с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. К обмену НБУ предложил 100 млн долларов и 100 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Результаты операций:

по обмену долларов США: участие приняли 11 из 14 системно важных банков. Была востребована почти вся сумма;

по обмену евро: участие принял один банк из 14 системно важных, обменявший 20 млн евро.

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"Наличная иностранная валюта поступит в кассы банков уже в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Интервенции помогают банкам удовлетворить спрос их клиентов на наличную валюту, пока не будут решены определенные логистические сложности при завозе банками наличной валюты из-за границы в условиях полномасштабной войны.

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