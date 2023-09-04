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Курс валют на 4.09.2023: евро дешевеет

Официальный курс гривны по отношению к доллару США зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 4.09.2023: евро дешевеет
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на сентября 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 4.09.2023: Евро подешевел

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
  • 100 евро – 3962 грн. (39,62 за евро, -11 коп.) 
  • 100 польских злотых – 886 грн. (8,86 за злотый, -3 коп.) 

Курс валют на межбанке 1 сентября 2023 года  

На межбанковском рынке на 1.09.2023 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 39.68/40.07

Курс валют на черном рынке сентября 2023 года 

На черном рынке на 1.09.2023 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 37.68/37.85
  • евро (покупка / продажа) - 40.85/41.25

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в Украине минимальная зарплата в январе 2024 года увеличится с 6700 до 7100 грн.

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