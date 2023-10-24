В Раде предлагают ввести налог для самозанятых лиц: детали

Принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности, курьеров, таксистов, парикмахеров и т.д. Об этом сообщил один из авторов проекта закона, первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

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Речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ.

Предлагается ввести специальный режим налогообложения 20 видов деятельности:

предоставление услуг по уходу за больными, лицами с инвалидностью, недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, престарелыми;

предоставление услуг такси и другие услуги перевозки легковыми автомобилями;

курьерская деятельность (услуги по доставке на дом);

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проведение ремонтных работ объектов жилой и/или нежилой недвижимости; предоставление услуг перевода;

дрессировка и уход за домашними животными;

деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий;

деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии (деятельность медсестер, физиотерапевтов или другого парамедицинского персонала, психоаналитиков, психологов и психотерапевтов);

услуги по выполнению фоторабот;

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услуги домашней прислуги;

услуги по уходу за ребенком;

услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц;

услуги по ремонту дома одежды и бытовых текстильных изделий;

услуги по ремонту дома трикотажных изделий;

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услуги по ремонту дома кожаных галантерейных и дорожных изделий;

услуги на дому по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;

услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;

услуги на дому по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;

парикмахерские услуги на дому;

услуги по маникюру и педикюру на дому.

Также законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ (Uber, Bolt, Uklon, Glovo, Kabanchik и т.п.).

Принятие законопроекта позволит:

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привлечь дополнительные поступления в бюджет,

создать возможности просто уплачивать налоги более 500 тысячам самозанятых и сделает понятными условия деятельности "операторов цифровых платформ".

Преимущества для граждан:

упрощение и автоматизация учета,

низкий налог - 6%.

Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.