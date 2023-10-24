Вклады населения в банках выросли

Общая сумма вкладов физлиц в банках Украины составила 1 138,8 млрд грн

Сумма вкладов физических лиц в украинских банках выросла на 87,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Читайте также: Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины

Так, общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 138,8 млрд грн, увеличившись в сентябре на 23,9 млрд грн. Из общей суммы вклады в национальной валюте составляют 736 млрд. грн., в иностранной валюте – 402,8 млрд. грн. (в эквиваленте).

Читайте также: Национальный банк Украины снизил ключевую ставку до 20%

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 октября составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 134 млрд грн или 11,8% от общей суммы вкладов.

Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.