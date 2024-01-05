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Курс валют на 5.01.2024: доллар подешевел
НБУ установил курс валют на 5 января
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 5 января 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 5.01.2024: Доллар дешевеет
- 100 долларов США – 3804 грн. (38,04 за доллар, -7 коп.)
- 100 евро – 4166 грн. (41,66 за евро, +6 коп.)
- 100 польских злотых – 958 грн. (9,58 за злотый, +5 коп.)
Курс валют на межбанке 5 января 2024 года
На межбанковском рынке на 5.01.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 38.17/38.2
- евро (покупка / продажа) - 41.78/41.80
Курс валют на черном рынке 5 января 2024 года
На черном рынке на 5.01.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.05/39.20
- евро (покупка / продажа) - 42.60/42.85
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.
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