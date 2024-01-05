Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Курс валют на 5.01.2024: доллар подешевел

НБУ установил курс валют на 5 января
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 5.01.2024: доллар подешевел
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 5 января 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 5.01.2024: Доллар дешевеет

  • 100 долларов США – 3804 грн. (38,04 за доллар, -7 коп.) 
  • 100 евро – 4166 грн. (41,66 за евро, +6 коп.) 
  • 100 польских злотых – 958 грн. (9,58 за злотый, +5 коп.) 

Курс валют на межбанке 5 января 2024 года  

На межбанковском рынке на 5.01.2024 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 38.17/38.2
  • евро (покупка / продажа) - 41.78/41.80

Курс валют на черном рынке 5 января 2024 года 

На черном рынке на 5.01.2024 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 39.05/39.20
  • евро (покупка / продажа) - 42.60/42.85

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
08.01.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.39 41.99 0.00
Продажа 39.20 42.98 0.00
Все курсы наличных валют...
08.01.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 38.08 41.57 0.42
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK