Курс валют на 5.01.2024: доллар подешевел

НБУ установил курс валют на 5 января

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 5 января 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 5.01.2024: Доллар дешевеет

100 долларов США – 3804 грн. (38,04 за доллар, -7 коп.)

100 евро – 4166 грн. (41,66 за евро, +6 коп.)

100 польских злотых – 958 грн. (9,58 за злотый, +5 коп.)

Курс валют на межбанке 5 января 2024 года

На межбанковском рынке на 5.01.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 38.17/38.2

евро (покупка / продажа) - 41.78/41.80

Курс валют на черном рынке 5 января 2024 года

На черном рынке на 5.01.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 39.05/39.20

евро (покупка / продажа) - 42.60/42.85

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.