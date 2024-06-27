Национальный банк Украины обновил курсы валют на 27 июня

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 27 июня 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 27.06.2024: Доллар подешевел

100 долларов США – 4051 грн. (40,51 за доллар, -14 коп.)

100 евро – 4331 грн. (43,31 за евро, -23 коп.)

100 польских злотых – 1005 грн. (10,05 за злотый, -7 коп.)

Курс валют на межбанке 27 июня 2024 года

На межбанковском рынке на 27.06.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.54/40.57

евро (покупка / продажа) - 43.28/43.30

Курс валют на черном рынке 27 июня 2024 года

На черном рынке на 27.06.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.78/40.85

евро (покупка / продажа) - 43.80/44.00

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в НБУ назвали причины роста курса доллара.