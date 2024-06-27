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Курс валют на 27.06.2024: доллар подешевел
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 27 июня
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 27 июня 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 27.06.2024: Доллар подешевел
- 100 долларов США – 4051 грн. (40,51 за доллар, -14 коп.)
- 100 евро – 4331 грн. (43,31 за евро, -23 коп.)
- 100 польских злотых – 1005 грн. (10,05 за злотый, -7 коп.)
Курс валют на межбанке 27 июня 2024 года
На межбанковском рынке на 27.06.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.54/40.57
- евро (покупка / продажа) - 43.28/43.30
Курс валют на черном рынке 27 июня 2024 года
На черном рынке на 27.06.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.78/40.85
- евро (покупка / продажа) - 43.80/44.00
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в НБУ назвали причины роста курса доллара.
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