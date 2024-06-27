За мэра Мукачево внесли 30 млн гривен залога

Балога будет освобожден из СИЗО

Городской голова Мукачево Закарпатской области Андрей Балога выйдет из-под стражи. За него внесли залог. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

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Так, мэр Мукачево будет освобожден из СИЗО. За него внесли залог, размер которого составляет 30 млн гривен.

Напомним, что Андрей Балога был взят под стражу в среду, 26 июня. Он является фигурантом дела по продаже земли по заниженной цене.

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 30 гривен.