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Сколько украинцев осталось без работы

Две трети граждан, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы
 |  Автор: Ольга Опенько
Сколько украинцев осталось без работы
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине второй месяц идет война. Среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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В частности:

  •  возросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%);
  •  24% работают частично или удаленно;
  •  3% начали работать на новом месте.

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Больше половины (54%) потерявших работу на время войны верят, что смогут вернуться на прежнее место работы, 40% – не верят. 

Две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы. 58% готовы переквалифицироваться, а 49% – работать в другом регионе страны. 

Ранее мы писали, что в Украине возможно  восстановить документ о среднем образовании, утраченный в результате боевых действий.

 

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