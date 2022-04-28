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Сколько украинцев осталось без работы
В Украине второй месяц идет война. Среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
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В частности:
- возросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%);
- 24% работают частично или удаленно;
- 3% начали работать на новом месте.
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Больше половины (54%) потерявших работу на время войны верят, что смогут вернуться на прежнее место работы, 40% – не верят.
Две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы. 58% готовы переквалифицироваться, а 49% – работать в другом регионе страны.
Ранее мы писали, что в Украине возможно восстановить документ о среднем образовании, утраченный в результате боевых действий.