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Работа для украинских беженцев в Швейцарии: сколько платят

Зарплаты в Швейцарии для работников без высшего образования и специализированных навыков примерно в четыре раз выше, чем в Польше
 |  Автор: Ольга Опенько
Работа для украинских беженцев в Швейцарии: сколько платят
Иллюстративное фото / EPA

В Украине четвертый месяц идет война. Многие украинцы были вынуждены выехать из страны. Так, в Швейцарии находятся более 50 тыс. украинских беженцев.

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Согласно данным Секретариат миграции Швейцарии, государство предоставляет временную защиту беженцам из Украины. Им не нужно проходить стандартную процедуру рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища – они получают в ускоренном порядке защитный статус S.

Отмечается, что беженцы в Швейцарии получают право на получение разрешения на работу. Зарплаты в Швейцарии для работников без высшего образования и специализированных навыков примерно в четыре раз выше, чем в Польше.

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Средняя зарплата в Швейцарии достигает почти 6 тыс. евро. Украинские беженцы при этом могут претендовать на относительно низкооплачиваемую работу с зарплатой от 3500-4200 евро в месяц.

Таким образом:

  • упаковщики на фабрике с рабочим графиком 8-10 часов в день могут претендовать на зарплату 4350 евро в месяц;
  • Уборщики могут зарабатывать за неполный рабочий день 1500 евро, а упаковщики – 4100 евро.

Ранее мы писали, что миллионы украинцев  пересекли границы с европейскими странами и стали временными переселенцами. Большое количество поселилось в Чехии.

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