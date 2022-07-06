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Рынок труда в Украине восстанавливается: кого ищут
Рынок труда в Украине продолжает постепенно восстанавливаться и количество вакансий увеличивается. Об этом информируют в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.
Так, в начале лета больше всего вакансий было открыто в сфере продаж. Предложения для продавцов, кассиров, администраторов торгового зала, а также менеджеров по продажам в июне составляют 23,5% от всех актуальных вакансий, в мае было 19,6%.
Кроме того, востребованы:
- специалисты без опыта работы,
- работники сферы транспорта и логистики,
- рабочий персонал,
- специалисты сельского хозяйства,
- работники сферы строительства и недвижимости,
- маркетологи.
В то же время бизнес постепенно возобновляет коммерческую деятельность. В июне появилось больше вакансий для бухгалтеров и специалистов по управленческому учету.
При этом доля вакансий в IТ-сфере снизилась с 15,6% в мае до 12,2% в июне. Негативную динамику продемонстрировала сфера медицины и фармацевтики.
Сложнее всего сейчас найти работу:
- госслужащим,
- страхователям,
- юристам,
- педагогам,
- специалистам сфер автомобильного бизнеса,
- работникам сферы HoReCa и спортивных клубов,
- фитнеса и салонов красоты.
Ранее мы писали, что в 2022 году средняя заработная плата украинских разработчиков увеличилась. В частности, IT-специалисты начали больше зарабатывать, несмотря на полномасштабную войну в стране.