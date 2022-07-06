Рынок труда в Украине восстанавливается: кого ищут

Больше всего вакансий было открыто в сфере продаж

Рынок труда в Украине продолжает постепенно восстанавливаться и количество вакансий увеличивается. Об этом информируют в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

Так, в начале лета больше всего вакансий было открыто в сфере продаж. Предложения для продавцов, кассиров, администраторов торгового зала, а также менеджеров по продажам в июне составляют 23,5% от всех актуальных вакансий, в мае было 19,6%.

Кроме того, востребованы:

специалисты без опыта работы,

работники сферы транспорта и логистики,

рабочий персонал,

специалисты сельского хозяйства,

работники сферы строительства и недвижимости,

маркетологи.

В то же время бизнес постепенно возобновляет коммерческую деятельность. В июне появилось больше вакансий для бухгалтеров и специалистов по управленческому учету.

При этом доля вакансий в IТ-сфере снизилась с 15,6% в мае до 12,2% в июне. Негативную динамику продемонстрировала сфера медицины и фармацевтики.

Сложнее всего сейчас найти работу:

госслужащим,

страхователям,

юристам,

педагогам,

специалистам сфер автомобильного бизнеса,

работникам сферы HoReCa и спортивных клубов,

фитнеса и салонов красоты.

Ранее мы писали, что в 2022 году средняя заработная плата украинских разработчиков увеличилась. В частности, IT-специалисты начали больше зарабатывать, несмотря на полномасштабную войну в стране.