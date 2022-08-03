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В Украине 60% переселенцев потеряли работу

В Украине более 6,6 млн человек в Украине внутренне перемещены - это 15% общего населения страны
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине 60% переселенцев потеряли работу
Иллюстративное фото / EPA

В Украине 60% внутренне перемещенных лиц потеряли работу. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Международной организацией миграции (МОМ) с 17 по 23 июля.

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Отмечается, что в Украине более 6,6 млн человек в Украине внутренне перемещены - это 15% общего населения страны.

В то же время 5,5 млн. переселенцев уже вернулись домой – абсолютное большинство из них были в перемещении внутри Украины и 16% вернулись из-за границы. Основными регионами возвращения стали: 

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  • Киев и Киевская область,
  • Харьковская область,
  • Одесская область,
  • Черниговская область.

Одной из причин, которые подталкивают людей к возвращению, является довольно критическая ситуация с трудоустройством.

Ранее мы писали, что для учителей украинских школ разработали специальный алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги во время учебного процесса.

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