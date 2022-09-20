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В Украине запустили "Единый портал вакансий"
В Украине заработал "Единый портал вакансий", который значительно облегчит поиск работы, сообщили в Министерстве экономики.
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Отмечается, что новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии:
- с регионом,
- отраслью или направлением,
- ожидаемым уровнем зарплаты.
Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.
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В настоящее время трудоустройство является актуальной проблемой для многих украинцев.
"Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Ранее мы писали, что в Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан.