В Украине запустили "Единый портал вакансий"

Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны

В Украине заработал "Единый портал вакансий", который значительно облегчит поиск работы, сообщили в Министерстве экономики.

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Отмечается, что новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии:

с регионом,

отраслью или направлением,

ожидаемым уровнем зарплаты.

Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

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В настоящее время трудоустройство является актуальной проблемой для многих украинцев.

"Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Ранее мы писали, что в Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан.