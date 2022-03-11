Воинские части получили деньги для выплаты по 100 тыс грн

Деньги перечислили на месяц раньше.

Воинские части Украины получили 12,5 млрд грн для выплаты украинским военным по 100 тыс грн. Это дополнительное вознаграждение, установленное президентом Владимиром Зеленским на время военного положения.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

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"Это первый транш за февраль–начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши", - отметил он.

Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Теперь не до формализма, - подчеркнул министр

Ранее сообщалось о том, что число беженцев из Украины увеличилось до 2,5 млн человек.