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Безвиз в Израиль приостановлен, действуют специальные разрешения - СМИ

Для въезда в Израиль необходимо получить специальное разрешение, говорится в сообщении.
Безвиз в Израиль приостановлен, действуют специальные разрешения - СМИ
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Безвизовый режим Украины и Израиля временно приостановлен. Для въезда в страну гражданам Украины необходимо заранее получить специальное разрешение МВД Израиля. Об этом сообщает Украинская правда. 

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Известно, что многие украинцы сталкиваются с отказом на въезд, пытаясь воспользоваться безвизовым режимом. В частности, им отказывают в посадке на самолет и требуют предоставить визу. 

"Как объясняют украинские дипломаты, Израиль действительно отменил возможность привычного безвизового въезда, но ввел альтернативный порядок авторизации поездки – разрешение на нее предоставляет МВД. Прибытие в Израиль и посадка на рейс совершаются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля, - говорится в сообщении.

Для получения такого разрешения необходимо заполнить форму на сайте МВД Израиля. 

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Въезд в Израиль возможен по приглашению гражданина Израиля. Для этого приглашающая сторона обязана заполнить декларацию. Документ заполняют до подачи заявления на получение разрешения МВД Израиля. 

"Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", - отмечают дипломаты.

Ранее сообщалось о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против РФ.

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