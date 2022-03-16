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"Срочно помогите": Как аферисты обманывают украинцев по-новому

Интернет-мошенники пытаются обмануть украинцев даже в ходе боевых действий.
"Срочно помогите": Как аферисты обманывают украинцев по-новому
Иллюстративное фото / EPA/UPG

Аферисты начали обманывать украинцев по-новому. С началом войны в интернете многократно увеличилось число призывов к помощи. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. 

Признаками мошеннического объявления могут быть:

  • неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты),
  • нет ссылок на официальные волонтерские организации/ОДА/Красный крест,
  • конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62),
  • запросы дорогого медицинского/военного оборудования.

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Насторожить могут акценты на эмоциях вины и жалости. Часто такие тексты оформляют большими буквами, восклицательными знаками. Подозрение могут вызвать указанные суммы без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфайдинговых платформ).

Ранее Маск рассказал, где и в чем можно хранить активы.

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