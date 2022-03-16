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"Срочно помогите": Как аферисты обманывают украинцев по-новому
Интернет-мошенники пытаются обмануть украинцев даже в ходе боевых действий.
Аферисты начали обманывать украинцев по-новому. С началом войны в интернете многократно увеличилось число призывов к помощи. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Признаками мошеннического объявления могут быть:
- неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты),
- нет ссылок на официальные волонтерские организации/ОДА/Красный крест,
- конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62),
- запросы дорогого медицинского/военного оборудования.
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Насторожить могут акценты на эмоциях вины и жалости. Часто такие тексты оформляют большими буквами, восклицательными знаками. Подозрение могут вызвать указанные суммы без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфайдинговых платформ).
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