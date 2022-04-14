Минфин прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины

Оценка инфраструктурных потерь из-за войны войны выросла до $270 млрд

Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с $2,7 млрд в марте до $5–7 млрд в апреле и мае за месяц. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко.

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"Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом плохом состоянии. Это вопрос выживания нашей страны", - сказал министр.

Стоит отметить, что оценка инфраструктурных потерь из-за войны войны выросла до $270 млрд, тогда как в конце марта премьер-министр называл цифру $120 млрд.

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В частности:

более 7 тыс. жилых домов разрушены или повреждены,

около 30% украинских предприятий остановилось,

45% работают частично,

потребление электроэнергии снизилось на 35%, резко сократилась торговля.

При этом правительство пошло на сокращение расходов госбюджета более чем на 6 млрд долларов.

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"Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицит", - подчеркнул Марченко.

В то же время Украина продолжит осуществлять платежи по госдолгу во избежание дефолта или реструктуризации. При этом, говоря о предоставлении конгрессом США военной и гуманитарной помощи Украине и другим пострадавшим от войны странам в размере $13,6 млрд, министр подчеркнул, что Украина не получит ни одного цента.

"Это не прямая бюджетная поддержка. Мы не можем использовать его для восполнения дефицита", - подытожил министр.

Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины приняло решение осуществить второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд грн.