Помощь внутренним переселенцам в Украине от ООН. Как получить деньги

Записаться на помощь можно во Львове, Ужгороде и Мукачево

Управление верховного комиссара ООН по защите беженцев и представительство Международной организации по миграции в Украине запустили две программы по предоставлению денежной помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

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Запись происходит во Львове, Ужгороде и Мукачево.

Регистрация осуществляется по адресам:

г. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);

г. Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота;

г. Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

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Программа МОМ реализуется пока что только на Закарпатье. Размер помощи – тоже 2220 грн на человека.

Эта помощь будет оказываться самым уязвимым группам среди перемещенных лиц:

беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;

семьям с двумя и более детьми;

семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;

лицам пожилого возраста.

Для получения помощи нужно будет зарегистрироваться в качестве ВПЛ через органы соцзащиты или ЦНАП.

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