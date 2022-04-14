Почта

МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины

Завершение войны приоритет Фонда для защиты восстановления глобальной экономики
 |  Автор: Ольга Опенько
МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины
Иллюстративное фото / depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) готовится к проведению в Украине масштабных восстановительных работ. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Текст ее заявления обнародован на сайте Фонда.

Читайте также: Война в Украине может привести к нищете в мире - ООН

"Вторжение России в Украину, разрушительное для украинской экономики, влечет потрясение во всем мире", - подчеркнула Георгиева.

Она назвала завершение войны первым среди приоритетов Фонда для защиты восстановления глобальной экономики.

Читайте также: Украина и Польша подписали меморандум о помощи во время войны

"Со своей стороны МВФ предоставил экстренное финансирование в размере $1,4 миллиарда, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах", – добавила Георгиева.

По ее словам, МВФ также оказывает поддержку наиболее пострадавшим соседям Украины, таким как Молдова.

Ранее мы писали, что пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет. При этом для мужчин призывного возраста, которых необходимо привлекать для строительства, будет бронирование.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK