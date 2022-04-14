МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины

Завершение войны приоритет Фонда для защиты восстановления глобальной экономики

Международный валютный фонд (МВФ) готовится к проведению в Украине масштабных восстановительных работ. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Текст ее заявления обнародован на сайте Фонда.

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"Вторжение России в Украину, разрушительное для украинской экономики, влечет потрясение во всем мире", - подчеркнула Георгиева.

Она назвала завершение войны первым среди приоритетов Фонда для защиты восстановления глобальной экономики.

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"Со своей стороны МВФ предоставил экстренное финансирование в размере $1,4 миллиарда, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах", – добавила Георгиева.

По ее словам, МВФ также оказывает поддержку наиболее пострадавшим соседям Украины, таким как Молдова.

Ранее мы писали, что пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет. При этом для мужчин призывного возраста, которых необходимо привлекать для строительства, будет бронирование.