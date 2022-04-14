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Мужчин призывного возраста планируют "бронировать" для восстановления страны
В Украине идет война. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков прогнозирует, что пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет.
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"Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить. Если есть соответствующее финансирование, если есть соответствующие проектные команды, которые работают над этим. И если нет бюрократии", – сказал Кубраков.
При этом министр не исключает, что для мужчин призывного возраста, которых необходимо привлекать для строительства, будет бронирование.
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Отмечается, что в первую очередь:
- будут восстанавливать транспортное сообщение,
- будут ремонтировать здания, которые можно отремонтировать.
Далее – восстановление полностью разрушенного жилья.
"Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье – наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное. А дальше в зависимости от ситуации", – отметил Кубраков.
Ранее мы писали, что в Украине идет война и государство ввело некоторые налоговые послабления, как для физлиц, так и для предпринимателей.