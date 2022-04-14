Украине необходима поддержка в $7 млрд в месяц, – Bloomberg

Финансы необходимы для покрытия социальных запросов

Украина нуждается в неотложной финансовой помощи в размере $7 миллиардов в месяц для покрытия социальных потребностей. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии проблемы, с которыми сталкивается Украина, пытаясь экспортировать свое зерно.

В свою очередь фон дер Ляен пообещала задействовать упрощенные механизмы оформления экспорта украинских товаров.

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Ранее мы писали, что Международный валютный фонд готовится к проведению в Украине масштабных восстановительных работ.