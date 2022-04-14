- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Украине необходима поддержка в $7 млрд в месяц, – Bloomberg
Финансы необходимы для покрытия социальных запросов
Украина нуждается в неотложной финансовой помощи в размере $7 миллиардов в месяц для покрытия социальных потребностей. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, сообщает Bloomberg.
Читайте также: Налоговые льготы во время войны – за что можно не платить
Отмечается, что Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии проблемы, с которыми сталкивается Украина, пытаясь экспортировать свое зерно.
В свою очередь фон дер Ляен пообещала задействовать упрощенные механизмы оформления экспорта украинских товаров.
Читайте также: Украина и Польша подписали меморандум о помощи во время войны
Ранее мы писали, что Международный валютный фонд готовится к проведению в Украине масштабных восстановительных работ.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: