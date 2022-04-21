МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит в $15 млрд

Сумма не выходит за пределы вероятных потребностей страны

Украина обратилась к МВФ за помощью в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд. в месяц на ближайшие три месяца. МВФ поможет в сборе этих средств заявила директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.

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"Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев. Позвольте мне подчеркнуть, что эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения нужд Украины в восстановлении, которые будут огромными", — сказала Георгиева.

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В МВФ отмечают, что данная сумма не выходит за пределы вероятных потребностей страны.

Финансирование для Украины важно по причинам:

большая часть экономики не работает,

спад ВВП на 35%.

Уточняется, что МВФ уже обсуждает дальнейшую программу для Украины.

Ранее мы писали, Украина стала лидером процесса санкций против российских энергоносителей.