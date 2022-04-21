- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит в $15 млрд
Украина обратилась к МВФ за помощью в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд. в месяц на ближайшие три месяца. МВФ поможет в сборе этих средств заявила директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.
Читайте также: МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики
"Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев. Позвольте мне подчеркнуть, что эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения нужд Украины в восстановлении, которые будут огромными", — сказала Георгиева.
Читайте также: Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов
В МВФ отмечают, что данная сумма не выходит за пределы вероятных потребностей страны.
Финансирование для Украины важно по причинам:
- большая часть экономики не работает,
- спад ВВП на 35%.
Уточняется, что МВФ уже обсуждает дальнейшую программу для Украины.
Ранее мы писали, Украина стала лидером процесса санкций против российских энергоносителей.