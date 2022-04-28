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Кто в Евросоюзе готов платить за российский газ рублями
Россия из-за санкций требует оплату за свой газ в рублях. Часть стран Евросоюза подверглись газовому шантажу России и готовы выполнять требования страны-агрессора. Об этом пишет The Irish Times.
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Таким образом, представители четырех стран ЕС согласились на открытие рублевых счетов в Газпромбанке, чтобы оплачивать российский газ:
- Австрия;
- Германия;
- Словакия;
- Венгрия.
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Среди компаний-дистрибуторов газа в Европе, которые готовы платить рублями называют немецкую Uniper. Также готов открыть рублевый счет в "Газпромбанке", крупный итальянский концерн Eni.
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