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ЕС "почти готов" согласовать новый пакет санкций против РФ

ЕС намерен усилить экономическое и финансовое давление на Россию
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС "почти готов" согласовать новый пакет санкций против РФ
Иллюстративное фото / depositphotos

Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать новый пакет санкций против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, информирует Reuters.

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Речь идет о нефтяном эмбарго.

"Надеюсь, что они достигнут соглашения. Они почти достигли его. Мы должны еще более усилить наше экономическое и финансовое давление на Россию", — заявил Боррель.

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Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России, которое включает предложение поэтапного нефтяного эмбарго.

 

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