Греция в обход санкций помогает сохранить России экспорт нефти - Die Welt

Греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России

Греция помогла сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне. Об этом пишет Die Welt.

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Отмечается, что несмотря на санкции, согласно которым европейские порты официально закрыты для российских судов экспорт сохраняется.

8 апреля ЕС объявил о пятом пакете санкций и решил, что 2873 кораблям российского торгового флота больше не разрешено заходить в европейские порты.

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Но при этом, отмечается в статье, что нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты.

Так, из страны ежедневно вывозилось около 4,5 млн баррелей сырой нефти на сумму около $509 млн. Таким образом, экспорт нефти из Москвы остался на довоенном уровне и во многом благодаря Греции.

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Отмечается, что, в течение апреля с берегов российских нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга сошло 190 танкеров, 76 из них шли под греческим флагом. Таким образом, греки увеличили свою долю в транспортировке российской нефти втрое по сравнению с предыдущим годом.

Ранее мы писали, что в Украине уже начали восстанавливать жилой фонд и инфраструктуру, которые подлежат восстановлению. На это правительство выделило регионам уже 1,6 миллиарда гривен.